5 Karyawan Resto Terluka Bakar dalam Insiden Ledakan 3 Elpiji 50 Kg di Ruko San Antonio

jatim.jpnn.com, SURABAYA -

Sebanyak lima karyawan restoran mengalami luka bakar, setelah LPG berukuran 50 kilogramnya bocor hingga meledak di Ruko San Antonio, Pakuwon City, Surabaya, Selasa (6/10).

BPBD Surabaya merinci para korban tersebut adalah, Eky (27) warga Sedati mengalami luka bakar di lengan kanan dan kirinya.

Windy Pratama (30) warga Jalan Ploso mengalami luka bakar di tangan kanan dan wajahnya. Kholifa (27) asal Jalan Nginden, robek bagian lutut kanan dan luka bakar siku serta rambut.

Lalu, Moch Syofan (19) warga Jalan Wonokusumo Jaya mengalami luka bakar bagian kening. Liutami Matul Khoiriyah (23) asal Jalan Cumpat, luka bakar area muka, leher, dua tangan, dan paha.

“Korban total ada lima orang, dan semuanya adalah karyawan dari rumah makan tersebut,” kata Kepala BPBD Surabaya Irvan Widyanto di lokasi kejadian.

Irvan mengatakan seluruh karyawan restoran tersebut mengalami luka bakar setelah terkena ledakan. Namun, dia belum mengetahui tingkat keparahan yang diderita para korban.

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“Kalau dari data waktu melakukan pendataan, rata-rata luka bakar. Kami belum sampai menghitung terkena berapa persen, yang jelas rata-rata terkena di bagian wajah,” ucapnya.

Seluruh korban langsung mendapatkan penanganan setelah terdampak ledakan LPG 50 kilogram. Mereka di rawat di dua rumah sakit berbeda tergantung luka yang diderita.