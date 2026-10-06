Indodana PayLater Perluas Jangkauan di Jatim lewat PRJ Surabaya 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Indodana PayLater, layanan Buy Now Pay Later (BNPL) dari PT Indodana Multi Finance (Indodana Finance), hadir dalam ajang Pekan Raya Jawa Timur (PRJ) 2026. Pameran tersebut berlangsung pada 8–18 Oktober 2026 di Exhibition Hall No. 58, Grand City Convex Surabaya.

Kehadiran Indodana PayLater ditujukan untuk memberikan pengalaman transaksi yang lebih praktis dan fleksibel bagi masyarakat Surabaya dan sekitarnya.

Direktur PT Indodana Multi Finance Iwan Dewanto mengatakan PRJ menjadi salah satu momentum yang dinantikan masyarakat untuk berbelanja berbagai kebutuhan keluarga, gaya hidup, sekaligus menikmati hiburan.

“Pekan Raya Jawa Timur selalu menjadi momentum yang dinantikan masyarakat untuk berbelanja kebutuhan keluarga, gaya hidup dan menikmati hiburan,” ujar Iwan dalam keterangan tertulis, Selasa (6/10).

Selama PRJ Surabaya 2026, Indodana PayLater menghadirkan berbagai promo dan aktivitas bagi pengunjung. Layanan tersebut dapat digunakan untuk bertransaksi di sejumlah kategori merchant, mulai dari gadget, elektronik, furniture, kursi pijat, fashion, lifestyle, hingga F&B.

"Kami ingin memastikan masyarakat Surabaya dan sekitarnya dapat menikmati pengalaman belanja yang lebih terencana, terjangkau, dan menyenangkan menggunakan Indodana PayLater di merchant pilihan," katanya.

Indodana PayLater saat ini telah tersedia di 180 kota dan kabupaten di Indonesia melalui jaringan merchant dan ritel online maupun offline. Jawa Timur menjadi salah satu wilayah strategis bagi Indodana PayLater karena dinilai memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan.

Di ajang PRJ Surabaya 2026, layanan Indodana PayLater dapat digunakan di puluhan mitra yang turut berpartisipasi dalam pameran tersebut. Kehadiran di PRJ sekaligus menjadi upaya Indodana PayLater untuk semakin dekat dengan kebutuhan transaksi masyarakat di Jawa Timur. (mcr12/jpnn)