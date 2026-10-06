41 Bangunan Rusak dalam Insiden Ledakan Elpiji di Ruko San Antonio Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 41 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan, akibat ledakan yang diduga disebabkan kebocoran elpiji 50 kilogram, di perumahan Kecamatan Mulyorejo, Surabaya.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiawan mengatakan telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), setelah terjadinya insiden ledakan, Selasa (6/10).

“Kerusakan yang terjadi di seputaran TKP ini terdata sampai saat ini ada kurang lebih 41 bangunan mengalami kerusakan berupa pecah kaca sebagian besar,” kata Luthfie di lokasi kejadian.

Luthfie menyebut pihaknya masih melanjutkan proses pendalaman dari peristiwa tersebut. Salah satunya, mengecek ruang penyimpanan tiga elpiji 50 kilogram yang bocor.

“Ya, masih kami dalami intinya dari satu ruangan itu, kan ruangan itu kelihatan bagaimana desakannya ke tembok kanan, tembok kiri, dan ke depan itu kaca,” ucapnya.

Berdasarkan keterangan saksi, ledakan tersebut terasa kencang sehingga menimbulkan getaran yang merusak kaca dari beberapa bangunan di dekat rumah makan.

“Dari keterangan saksi-saksi yang ada di sekitar lokasi, memang menyatakan ledakannya cukup besar, cuma besarnya seperti apa itu kan kami masih cari tahu,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, berdasarkan video yang diunggah akun Instagram @call112surabaya, terlihat beberapa warga berada di jalan raya. Selain itu, sejumlah barang dan kendaraan rusak di area tersebut.