Polisi Ungkap Hasil Olah TKP Ledakan Ruko di San Antonio Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ledakan yang terjadi di sebuah rumah toko (ruko) kawasan San Antonio, Pakuwon City, Surabaya, Selasa (6/10) pagi diduga kuat akibat kebocoran gas.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiawan mengatakan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) bersama tim penjinak bom (Jibom) tidak menemukan kandungan maupun bahan peledak.

“Saat ini, kami bersama tim Jibom (penjinak bom) sudah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Hasilnya, sampai saat ini tidak ditemukan kandungan atau bahan peledak. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, kemungkinan besar ledakan tersebut diduga kuat berasal dari kebocoran gas,” kata Luthfie.

Dia menjelaskan ledakan terjadi ketika seorang koki sedang memasak. Sebelum ledakan, koki tersebut sempat mencium bau gas. Dari hasil pemeriksaan di lokasi, polisi menemukan tiga tabung elpiji berkapasitas masing-masing 50 kilogram. Ketiga tabung tersebut tidak meledak.

Polisi menduga sumber ledakan berasal dari kebocoran pada bagian pipa. Namun, penyidik masih mendalami apakah kebocoran berasal dari satu atau seluruh tabung.

“Ketiga tabung dipastikan sudah kosong karena gas di dalamnya telah keluar,” ujarnya.

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Selain menyebabkan kerusakan bangunan, ledakan tersebut mengakibatkan lima orang mengalami luka. Mereka terdiri atas empat laki-laki dan satu perempuan.

Kelima korban telah mendapat perawatan di Rumah Sakit Haji.