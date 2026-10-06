Ledakan Ruko San Antonio Pakuwon City Diduga Karena Kebocoran Tiga Elpiji 50 Kg

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah ledakan yang membuat kerusakan ruko San Antonio Pakuwon City di Jalan Kalisari Utara, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, diduga disebabkan kebocoran elpiji 50 kilogram salah satu rumah makan.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiawan mengatakan ledakan besar tersebut dilaporkan terjadi, Selasa (6/10), sekitar pukul 07.00 WIB. Saksi mengaku sempat mencium bau gas.

“Ketika koki sedang masak memang sempat mencium bau gas ya, kemudian dalam sekejap terjadi semacam ledakan,” kata Luthfie di lokasi kejadian.

Luthfie menyebut telah menerjunkan anggotanya untuk melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), guna memastikan kandungan bahan yang meledak di kawasan itu.

“Saat ini Jibom (penjinak bom) juga sudah melakukan olah TKP, dan meyakinkan sampai dengan saat ini tidak ditemukan kandungan yang berbau atau bahan peledak,” ujarnya.

Di sisi lain, aparat kepolisian menemukan tiga buah elpiji dengan berat 50 kilogram di salah satu rumah makan. Diduga tabung itu mengalami kebocoran hingga menimbulkan ledakan.

“Yang ada di TKP memang elpiji tiga buah, masing-masing 50 kilogram. Kondisinya untuk tabungnya tidak meledak, tapi itu diduga karena kebocoran, karena dari pipanya,” jelasnya.

Luthfie mengungkapkan kondisi terkini kawasan perumahan tersebut dipastikan kondusif. Sebab, elpiji yang diduga menjadi penyebab ledakan besar itu sudah tidak ada isinya.