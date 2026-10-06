Ledakan Terjadi di Kawasan Perumahan Kalisari Utara Surabaya, 5 Orang Dilaporkan Terluka

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Terjadi sebuah ledakan di kawasan perumahan Jalan Kalisari Utara, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Selasa (6/10). Masih belum diketahui penyebab insiden tersebut terjadi.

Berdasarkan video yang diunggah akun Instagram @call112surabaya, terlihat beberapa warga berada di jalan raya. Selain itu, sejumlah barang dan kendaraan rusak di area tersebut.

“Informasi awal adanya ledakan di Jalan Kalisari Utara,” tulis @call112surabaya dalam keterangan video yang diunggah.

Informasi dalam keterangan video itu menyebutkan peristiwa terjadi sekitar pukul 07.11 WIB. Saat ini, petugas masih melakukan penanganan terkait dampak ledakan itu.

“Saat ini masih dalam penanganan Tim Call 112. Warga diimbau mencari jalur alternatif lain karena akses jalan digunakan oleh mobil petugas,” ujarnya.

Menanggapi itu, Tim Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya masih belum mengetahui penyebab kebakaran di kawasan perumahan tersebut.

“(Penyebab ledakannya) masih ditelusuri oleh pihak inafis,” ucap Tim DPKP Surabaya ketika dikonfirmasi.

Di sisi lain, Tim DPKP Surabaya menyebut ada sejumlah korban mengalami luka akibat ledakan tersebut. Mereka telah menerima penanganan medis di Rumah Sakit (RS) Haji Surabaya.