Dikukuhkan Guru Besar di Malaysia, Prof KH Muhammad Zakki Serukan Transformasi Ekonomi Pesantren

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Prof Dr KH Muhammad Zakki, Drs., S.H., M.Si., C.Med., CICSS., resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Manajemen Strategik dalam Sidang Senat Terbuka Universiti Geomatika Malaysia (UGM), Melaka, Sabtu (3/10).

Pengukuhan tersebut menjadi tonggak penting bagi dunia pesantren dan akademik Indonesia. Prof Zakki dikenal sebagai salah satu tokoh sentral gerakan Pesantren Entrepreneur Nasional yang membawa gagasan transformasi ekonomi pesantren ke panggung akademik internasional.

Sidang senat dipimpin Academic Figure & Board of Directors DMDI Malaysia Tan Sri Prof Datuk Wira Dr Abdul Latief Abu Bakar.

Sejumlah pimpinan Universiti Geomatika Malaysia turut hadir, di antaranya Vice Chancellor Prof Datuk Ir Dr Masrin Rohizaq Che Rose, President ASEAN Academic Association (ASEANACA) Prof Dr Tulus Suryanto, M.M., Ak., CA., Director Centre of Postgraduate Studies Prof Emeritus Dato Seri Dr Muhammad Nasir bin Saludin, Deputy Vice Chancellor Prof Dr Ismahasima binti Ismail, serta Assistant Director Centre of Postgraduate Studies Prof Dr Zulfahmi bin Rashid.

Dukungan dari Indonesia juga terlihat dalam sidang tersebut. President ASEANACA Prof Dr Tulus Suryanto hadir bersama Sekjen Kementerian Agama RI periode 2014-2018 Prof Dr KH Nursyam, M.Si., Rektor UIN KHAS Jember periode 2015-2021 sekaligus Kaprodi Doktor Universitas Darul Ulum (UNISDA) Lamongan Prof Dr KH Babun Suharto.

Dari kalangan dunia usaha, hadir President Persatuan Pedagang dan Pengusaha Melayu Malaysia (PERDASAMA) Adj Prof Azmanizam Baharok.

Sidang pengukuhan disaksikan sekitar 150 akademisi dan pimpinan perguruan tinggi dari Indonesia dan Malaysia yang tergabung dalam ASEANACA.

Antara lain Prof Dr H Sugiyanto, S.H., M.H. dari UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof Dr Bambang Haryadi, M.Si., Ak., CA., CFrA., Director of Postgraduate Program Universitas Trunojoyo Madura, serta Prof Dr Evi Ghozaly, M.Pd., Direktur Pendidikan dan Pengembangan Kurikulum Yayasan Darul Fattah Lampung.