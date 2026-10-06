Cuaca Malang 6 Oktober 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Selasa (6/10) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Siang cerah di seluruh kawasan.

Sorenya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cerah berawan hingga berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Siangnya cuaca di seluruh kawasan cerah.