Cuaca Surabaya 6 Oktober 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berawan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Selasa (6/10).

Paginya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Siangnya cuaca di seluruh kawasan curah.

Sorenya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 28-36 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 13-20 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan cerah selama seharian.