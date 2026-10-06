Cuaca Jawa Timur 6 Oktober 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa (6/10).

Paginya cuaca di seluruh wilayah cerah hingga berawan.

Siangnya cerah di seluruh kawasan.

Sorenya masih cerah di seluruh kawasan.

Malamnya Jember, Lumajang, Situbondo, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-36 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 4-26 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)