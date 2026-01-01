Warga Surabaya Konvoi Seusai Indonesia Angkat Piala FIFA ASEAN Cup

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sejumlah masyarakat menggelar konvoi di beberapa jalan Surabaya, setelah Tim Nasional (Timnas) Indonesia dipastikan mengangkat piala FIFA ASEAN Cup, pada Senin (5/10).

Berdasarkan pantauan, sejumlah titik menggelar nonton bareng (nobar) Timnas melawan Tailan. Sorakan masyarakat pecah setelah Indonesia memenangkan laga melalui adu penalti.

Sejumlah warga mulai menyalakan mesin dan memainkan gas sepeda motornya dengan kencang. Lalu, mereka mulai berkeliling untuk merayakan kemenangan Timnas.

Tampak sejumlah pemuda dengan menaiki sepeda motor memainkan gasnya di Jalan Urip Sumoharjo. Mereka juga berteriak dengan nada dukungan untuk pemain Indonesia.

“Ayo, ayo, Indonesia,” kata para pengendara saat melakukan konvoi di Jalan Urip Sumoharjo.

Di sisi lain, terlihat masyarakat yang mengikuti nobar di Gedung Negara Grahadi telah meninggalkan lokasi. Namun, beberapa orang melintas dengan sepeda motor bersuara keras.

Tampak belasan orang dengan berboncengan sepeda motor mengibarkan Bendera Merah Putih. Mereka juga berteriak akan kemenangan Indonesia saat laga di Gelora Bung Karno (GBK).

“Indonesia menang, Indonesia menang woi, ayo Indonesia,” ucap pemuda ketika melintas di depan Taman Apsari, Surabaya.