JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini BMKG Ungkap Suhu Maksimal Surabaya, Benarkah Capai 48 Derajat?

BMKG Ungkap Suhu Maksimal Surabaya, Benarkah Capai 48 Derajat?

Selasa, 06 Oktober 2026 – 11:36 WIB
BMKG Ungkap Suhu Maksimal Surabaya, Benarkah Capai 48 Derajat? - JPNN.com Jatim
Ilustrasi BMKG Juanda sedang melakukan pemantauan cuaca. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) membantah informasi yang menyebut suhu udara di Kota Surabaya mencapai 48 derajat Celsius pada Minggu (4/10).

Prakirawan BMKG Juanda Oky Sukma Hakim mengatakan berdasarkan hasil pemantauan BMKG, suhu udara maksimum di Surabaya berada di angka sekitar 37 derajat Celsius.

Meski demikian, suhu udara tersebut masih berpotensi meningkat sepanjang Oktober 2026 yang masih berada dalam periode musim kemarau.

Baca Juga:

“Untuk di periode bulan Oktober ini yang masih musim kemarau, suhu udara maksimum diprediksi dapat meningkat hingga sekitar 37 derajat Celsius,” kata Oky saat dikonfirmasi, Senin (5/10).

Informasi mengenai suhu Surabaya yang mencapai 48 derajat Celsius sebelumnya disampaikan Race Director Surabaya Isoplus Marathon 2026 Safrita Aryana.

Dia menyebut pelaksanaan maraton pada Minggu (4/10) terpaksa dihentikan karena suhu yang terpantau mencapai 42, 46, bahkan sempat 48 derajat Celsius.

Baca Juga:

Menanggapi informasi tersebut, Oky menegaskan angka 48 derajat Celsius bukan hasil pengamatan BMKG.

Menurut dia, angka tersebut bisa berasal dari sumber data lain atau merupakan suhu yang dirasakan oleh tubuh manusia, bukan suhu udara aktual.

BMKG membantah suhu udara Surabaya mencapai 48 derajat Celsius. Suhu maksimum berdasarkan pemantauan BMKG sekitar 37 derajat Celsius.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   BMKG suhu surabaya bmkg juanda cuaca Surabaya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU