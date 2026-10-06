BMKG Ungkap Suhu Maksimal Surabaya, Benarkah Capai 48 Derajat?

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) membantah informasi yang menyebut suhu udara di Kota Surabaya mencapai 48 derajat Celsius pada Minggu (4/10).

Prakirawan BMKG Juanda Oky Sukma Hakim mengatakan berdasarkan hasil pemantauan BMKG, suhu udara maksimum di Surabaya berada di angka sekitar 37 derajat Celsius.

Meski demikian, suhu udara tersebut masih berpotensi meningkat sepanjang Oktober 2026 yang masih berada dalam periode musim kemarau.

“Untuk di periode bulan Oktober ini yang masih musim kemarau, suhu udara maksimum diprediksi dapat meningkat hingga sekitar 37 derajat Celsius,” kata Oky saat dikonfirmasi, Senin (5/10).

Informasi mengenai suhu Surabaya yang mencapai 48 derajat Celsius sebelumnya disampaikan Race Director Surabaya Isoplus Marathon 2026 Safrita Aryana.

Dia menyebut pelaksanaan maraton pada Minggu (4/10) terpaksa dihentikan karena suhu yang terpantau mencapai 42, 46, bahkan sempat 48 derajat Celsius.

Menanggapi informasi tersebut, Oky menegaskan angka 48 derajat Celsius bukan hasil pengamatan BMKG.

Menurut dia, angka tersebut bisa berasal dari sumber data lain atau merupakan suhu yang dirasakan oleh tubuh manusia, bukan suhu udara aktual.