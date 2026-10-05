Nobar Timnas Indonesia Lawan Tailan, Ribuan Warga Penuhi Gedung Grahadi di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA -

Ribuan masyarakat memenuhi halaman Gedung Negara Grahadi untuk menonton bersama, pertandingan final FIFA ASEAN Cup antara tim nasional (Timnas) Indonesia melawan Tailan, Senin (5/10).

Berdasarkan pantauan, masyarakat terlihat sudah mulai berdatangan di gedung yang berada di Jalan Gubernur Suryo, Kecamatan Genteng, Surabaya, sejak pukul 19.30 WIB.

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Di sisi lain, tampak antrean panjang masyarakat di stan makanan dan minuman yang tersebar di beberapa titik Gedung Grahadi, yakni ada nasi goreng, tahu campur, serta kopi.

Terlihat dipersiapkan dua layar berukuran besar yang terpasang di sisi tengah dan kiri Gedung Grahadi. Sebagian masyarakat tampak sudah duduk di depannya menunggu pertandingan dimulai.

Salah satu warga Dimas (26) warga Jalan Indrapura, Kecamatan Krembangan, Surabaya, mengaku ingin merasakan keseruan menonton laga Timnas di Gedung Grahadi.

“Sebenarnya bisa melihat pertandingannya di rumah, tapi karena cari serunya jadinya ya, nobar (nonton bareng) sama teman-teman di Grahadi,” kata Dimas ketika ditemui di lokasi.

Dimas berharap Indonesia bisa memenangkan pertandingan melawan Tailan tersebut. Dia sangat ingin melihat Timnas bisa mengangkat piala FIFA ASEAN Cup.