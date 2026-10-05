Putri Pendiri NU Nyai Machfudhoh Aly Ubaid Wafat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kabar duka menyelimuti keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU). Nyai Hj Machfudhoh Aly Ubaid, putri sulung pendiri NU KH Abdul Wahab Chasbullah, meninggal dunia pada Minggu (4/10) malam.

Nyai Machfudhoh mengembuskan napas terakhir sekitar pukul 22.30 WIB setelah menjalani perawatan medis di Jakarta.

Kabar wafatnya Nyai Machfudhoh disampaikan perwakilan keluarga Wafa. Almarhumah juga tercatat sebagai Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026-2031.

Jenazah Nyai Machfudhoh kemudian dimakamkan di kompleks pemakaman Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (5/10) sore.

“Innalillahi wainna ilaihi roojiun. Allahumaghfirlaha warhamha wa'afiha wa'fuanha. Telah berpulang ke Rahmatullah dengan tenang Ibu Nyai Hj. Mahcfudhoh Aly Ubaid binti KH. Abdul Wahab Chasbullah pada malam ini, Ahad, 4 Oktober 2026 di Jakarta,” kata Wafa kepada wartawan, Senin (5/10).

Kabar duka tersebut juga mendapat perhatian Ketua Umum Dewan Pembina Pimpinan Pusat (PP) Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa.

Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Khofifah menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Nyai Machfudhoh.

“Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan penuh duka cita, kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Ibu Nyai Hj. Mahfudhoh Aly Ubaid binti KH. Abdul Wahab Chasbullah, Ketua Dewan Pertimbangan Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama,” tulis Khofifah.