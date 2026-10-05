Pemkot Surabaya Buka Suara Setelah Warga Keluhkan Acara Lari Tutup Jalan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya buka suara setelah banyaknya keluhan masyarakat karena sejumlah jalan ditutup akibat kegiatan lari maraton, pada Minggu (4/10).

Sejumlah masyarakat mengeluhkan banyaknya ruas jalan yang ditutup karena ada acara lari di tengah Kota Surabaya. Mereka mengaku terlambat bekerja karena sulit mencari akses lain.

Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya, Herry Purwadi menyampaikan permintaan maaf karena banyak pengguna jalan terganggu.

"Tentu saja kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga Kota Surabaya apabila perjalanannya ada yang terganggu,” kata Herry kepada media, Senin (5/10).

Di sisi lain, Herry menyebut acara lari itu telah berkontribusi kepada perekonomian di Surabaya. Sebab, hampir 40 persen peserta berasal dari luar daerah, dan satu persennya luar negeri.

"Berpikir kembali bahwa acara yang kita saksikan saat ini, bagaimana bisa meningkatkan perputaran ekonomi yang sangat luar biasa di Kota Surabaya," ucapnya.

Herry mengungkapkan kegiatan tersebut termasuk dalam sport tourism. Karena para peserta tidak hanya datang untuk mengikuti acara lari, tetapi juga menikmati destinasi wisata.

“Kami bangga, rute yang dilalui oleh para pelari, para runners, itu melewati destinasi wisata yang memang ditumbuhkembangkan oleh Pemerintah Kota Surabaya," jelasnya. (mcr23/jpnn)