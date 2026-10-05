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Lima Hari Pencarian, Penyelam Kapal Karam di Perairan Probolinggo Ditemukan Meninggal

Senin, 05 Oktober 2026 – 20:32 WIB
Lima Hari Pencarian, Penyelam Kapal Karam di Perairan Probolinggo Ditemukan Meninggal - JPNN.com Jatim
Tim SAR Gabungan menemukan Ismail, penyelam yang hilang di Perairan Kalibuntu, Probolinggo, dalam kondisi meninggal pada hari kelima. Foto: Dok. SAR Banyuwangi

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Operasi pencarian terhadap penyelam yang hilang saat melakukan penyelaman di sekitar kapal karam, Perairan Kalibuntu, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo membuahkan hasil pada hari kelima, Senin (5/10).

Tim SAR Gabungan menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia (MD) pada pukul 12.30 WIB. Korban ditemukan mengapung di permukaan laut dengan jarak sekitar 7,4 nautical mile (Nm) dari lokasi kejadian.

Kepala Kantor SAR Banyuwangi I Made Oka Astawa mengatakan korban ditemukan dengan heading 72 derajat dari lokasi kejadian. Lokasi penemuan berada di koordinat 7°37'22.15"S 113°31'28.43"E.

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"Korban kemudian dievakuasi menggunakan perahu nelayan menuju Dermaga Mayangan, Kota Probolinggo. Korban tiba di dermaga sekitar pukul 15.35 WIB dan selanjutnya dibawa menggunakan ambulans ke RSUD dr Moch Saleh," kata Oka. 

Pencarian pada hari kelima dimulai pukul 07.00 WIB. Tim SAR Gabungan membagi area pencarian menjadi dua Search and Rescue Unit (SRU).

SRU I melakukan penyisiran di area seluas 9,1 Nm², sedangkan SRU II menyisir area seluas 8,8 Nm².

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"Penyisiran dilakukan secara visual di permukaan laut menggunakan Rubber Boat Basarnas dan BPBD serta sejumlah perahu nelayan," jelasnya.

Kedua SRU menerapkan pola parallel search pattern untuk mengoptimalkan pencarian di sekitar lokasi kejadian.

Tim SAR Gabungan menemukan Ismail, penyelam yang hilang di Perairan Kalibuntu, Probolinggo, dalam kondisi meninggal pada hari kelima
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TAGS   penyelam hilang penyelam meninggal perairan probolinggo SAR Banyuwangi

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