Serikat Ungkap Potensi PHK 50 Ribu Pekerja di Jatim, Disnakertrans Respons Begini

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Serikat pekerja mengungkap potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap puluhan ribu pekerja di Jawa Timur akibat tekanan ekonomi dan kenaikan sejumlah biaya industri.

Ketua FSPMI Jawa Timur Jazuli mengatakan sektor tekstil, garmen, sepatu, hingga industri kayu menjadi yang paling rentan terdampak PHK.

Berdasarkan pemetaan serikat pekerja, potensi PHK di Jatim diperkirakan mencapai 50 ribu pekerja atau lebih. Angka tersebut merupakan pekerja yang dinilai terancam kehilangan pekerjaan.

"Kalau kisaran lima sampai sepuluh persen mungkin akan terjadi PHK besar ya. Bisa mencapai 50.000-an ke atas," kata Jazuli saat dikonfirmasi, Senin (5/10).

Menurut dia, potensi PHK tidak hanya dipengaruhi kondisi perusahaan, tetapi juga tekanan ekonomi global dan kenaikan harga sejumlah komoditas. Karena itu, Jazuli mendesak Pemprov Jatim memperkuat Satgas Pencegahan PHK untuk mengantisipasi dampak terhadap pekerja.

Dia juga menyebut Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah PHK terbesar kedua di Indonesia. Namun, angka resmi tersebut dinilai belum menggambarkan kondisi sebenarnya karena masih ada pekerja yang kehilangan pekerjaan tetapi tidak tercatat di Dinas Tenaga Kerja maupun BPJS Ketenagakerjaan.

"Jawa Timur ini nomor dua terbesar PHK se-Indonesia. Kalau kita bilang, itu yang resmi ya. Belum ada yang banyak yang enggak lapor," jelasnya.

Selain akibat kondisi perusahaan, Jazuli mengatakan terdapat pekerja yang kehilangan pekerjaan karena faktor alamiah, seperti berakhirnya kontrak kerja dan persoalan pekerja outsourcing.