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Gerindra Jatim Rekomendasikan Pemecatan 3 Anggota DPRD Terseret Kasus Narkoba

Senin, 05 Oktober 2026 – 19:37 WIB
Gerindra Jatim Rekomendasikan Pemecatan 3 Anggota DPRD Terseret Kasus Narkoba - JPNN.com Jatim
Ilustrasi narkoba. ANTARA/HO

jatim.jpnn.com, SURABAYA - DPD Partai Gerindra Jawa Timur merekomendasikan pemecatan tiga kadernya yang merupakan anggota DPRD dan terseret kasus dugaan penyalahgunaan narkoba di sebuah hotel di Kota Surabaya.

Sekretaris DPD Gerindra Jatim Kharisma Febriansyah mengatakan rekomendasi pemecatan tersebut akan segera dikirimkan ke tingkat pusat untuk diproses sesuai mekanisme internal partai.

Kharisma menegaskan penyalahgunaan narkoba merupakan pelanggaran berat bagi kader Gerindra.

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"Penyalahgunaan narkoba jenis apa pun merupakan pelanggaran berat, dan bagi pelaku harus diberikan sanksi tegas," ujar Kharisma saat dikonfirmasi, Senin (5/10).

Tiga legislator yang dimaksud yakni UAM dari DPRD Kabupaten Malang, ADR dari DPRD Kabupaten Banyuwangi, dan ARR dari DPRD Kabupaten Situbondo.

Sebelumnya, ketiganya diamankan Satresnarkoba Polrestabes Surabaya bersama sejumlah orang lainnya dalam penggerebekan di sebuah hotel di kawasan Ketintang, Surabaya, pada Senin (28/9) dini hari.

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Ketiganya kemudian menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan hasil asesmen, mereka masuk kategori pengguna pemula.

Kharisma mengatakan proses rehabilitasi tersebut menjadi bagian dari penanganan perkara yang berjalan setelah dilakukan asesmen medis dan pemeriksaan oleh kepolisian.

Gerindra Jatim merekomendasikan pemecatan tiga anggota DPRD yang terseret kasus dugaan penyalahgunaan narkoba di Surabaya. Ketiganya menjalani rehabilitasi.
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TAGS   Gerindra Jatim anggota dprd pesta narkoba penggerebekan pesta narkoba kader gerindra

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