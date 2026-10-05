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Usut Dugaan Pelecehan Verbal Dosen, UPN Veteran Jatim Kumpulkan Sejumlah Bukti

Senin, 05 Oktober 2026 – 18:40 WIB
Usut Dugaan Pelecehan Verbal Dosen, UPN Veteran Jatim Kumpulkan Sejumlah Bukti - JPNN.com Jatim
Ilustrasi pelecehan seksual. Ilustrasi Foto: Dokumen JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur mengusut dugaan pelecehan seksual secara verbal oleh seorang dosen mata kuliah Bela Negara berinisial H ke mahasiswinya.

Awalnya, kasus tersebut mencuat setelah seorang mahasiswa mengunggah tindakan dosen itu terkait pelecehan seksual selama proses belajar mengajar, melalui akun menfess Instagram.

Menanggapi itu, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) UPN Jatim sedang menelusuri kebenaran dari kasus dugaan pelecehan seksual oleh dosen tersebut.

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Humas UPN Jatim Nizwan Amin mengatakan pihaknya telah meminta keterangan para mahasiswa yang pernah mengikuti mata pelajaran dari yang bersangkutan.

"Ketika mengajar mata kuliah Bela Negara di beberapa kelas, memang guyonannya Pak H cenderung guyonan seksis," kata Nizwan ketika dikonfirmasi, Senin (5/10).

Nizwan menyebut dosen tersebut telah dipanggil oleh Koordinator Mata Kuliah Umum (MKU), bersama Satgas PPKS UPN Jatim untuk dimintai keterangan perihal ucapannya.

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Di sisi lain, Satgas PPKS UPN Veteran Jawa Timur juga masih mengumpulkan bukti dan memeriksa sejumlah saksi, sebelum menyerahkan rekomendasi sanksi kepada pimpinan universitas.

"Statusnya masih terduga pelaku, karena masih satu pihak dan belum ada yang lapor resmi ke PPKS. Tapi anak-anak kemarin saya tanya, katanya sudah ada beberapa yang laporan," ujarnya.

UPN Veteran Jawa Timur tengah mengusut terkait laporan dugaan pelecehan yang dilakukan seorang dosen
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TAGS   surabaya pelecehan seksual UPN Veteran dosen lakukan pelecehan seksual

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