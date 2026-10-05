Gaji 44.479 PPPK Jatim Mulai 2027 Ditanggung Pusat, Ini Dampaknya ke APBD

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyambut baik kebijakan pemerintah pusat yang akan menanggung anggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai 2027.

Kebijakan tersebut dinilai dapat mengurangi beban fiskal daerah dan memberikan ruang lebih besar bagi Pemprov Jatim untuk mengalokasikan anggaran ke berbagai program pembangunan prioritas.

Namun, kebijakan itu juga dibayangi kemungkinan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun anggaran mendatang.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan Pemprov Jatim telah merampungkan pengajuan formasi serta proyeksi kebutuhan anggaran gaji PPPK kepada pemerintah pusat.

Saat ini, Pemprov Jatim tinggal menunggu kepastian alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim per Agustus 2026, jumlah PPPK di lingkungan Pemprov Jatim mencapai 44.479 orang.

Rinciannya, sebanyak 23.294 merupakan PPPK penuh waktu dan 21.185 PPPK paruh waktu.

"Oh sangat bagus, terima kasih. Berharap itu mengurangi beban pemerintah provinsi, ya. Kita sedang mengajukan berapa jumlah PPPK dan besarannya," ucap Adhy seusai rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Senin (5/10).