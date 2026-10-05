Inspektorat Surabaya Dalami Kasus Dugaan Lurah Pungli

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah menyelidiki terkait kasus dugaan pungutan liar (pungli), yang menyeret salah satu Lurah yang saat ini telah dibebastugaskan dari jabatannya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan telah membebastugaskan Lurah yang diduga melakukan pungli. Pihaknya tetap melakukan pemeriksaan kepada orang tersebut.

“(Pemeriksaan pungli) sudah berjalan, kami tunggu lagi. Insyaallah sudah dibebastugaskan dulu Lurahnya,” kata Eri dalam keterangan persnya, Senin (5/10).

Eri sendiri masih belum mengungkap bentuk pungli yang menjerat Lurah tersebut. Sebab, Inspektorat tengah mendalami perkara tersebut, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain.

“Soal punglinya nanti tunggu saja. Kami masih mencari atas-atasnya dulu, siapa saja yang ikut di sana,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Surabaya Ira Tursilowati membenarkan kabar dibebastugaskan Lurah tersebut.

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Saat ini, eks Lurah tersebut ditempatkan sebagai staf di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip), sembari menunggu proses pemeriksaan, sejak 28 September 2026.

Kasus lain, Ira menyebut dugaan dugaan pungli yang melibatkan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) juga dalam proses.