Tepergok Kakek Korban Perkosa Cucunya, Pria di Sampang Kabur Bersembunyi di Sungai

jatim.jpnn.com, SAMPANG - Seorang siswi SMP berusia 13 tahun di Kabupaten Sampang, Madura menjadi korban dugaan pemerkosaan oleh tetangganya sendiri. Aksi tersebut terungkap setelah kakek korban berinisial S (70) memergoki tersangka AH (54) di belakang rumahnya di Desa Rabasan, Kecamatan Kedungdung, Sampang, pada Senin (28/9).

Kasi Humas Polres Sampang AKP Eko Puji Waluyo mengatakan, kakek korban saat itu pergi ke belakang rumah. Dia kemudian dikejutkan dengan aksi tersangka terhadap cucunya.

"Melihat kejadian tersebut, kakek korban berteriak 'maling-maling' untuk meminta bantuan kepada warga sekitar. (Pelaku) tetangga," kata Eko saat dikonfirmasi, Senin (5/10).

Mendengar teriakan tersebut, tersangka langsung mengambil pakaiannya dan melarikan diri ke arah timur. Dia kemudian bersembunyi di sebuah sungai.

Warga sempat melakukan pencarian terhadap terduga pelaku. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil.

Polisi kemudian mendapat informasi dari warga bahwa tersangka berada di rumahnya pada Kamis (1/10).

"Kanit Reskrim beserta anggota Polsek yang dipimpin oleh Bapak Kapolsek langsung menuju ke rumah terduga dan melakukan penggerebekan. Terduga beserta barang bukti milik korban dan terduga langsung diamankan," ujar Eko.

Tersangka kemudian dilimpahkan ke Satreskrim Polres Sampang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.