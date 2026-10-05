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Berkas Gibran Jadi Bahasan Forum 404 Movement, Ini Aspirasi yang Disampaikan

Senin, 05 Oktober 2026 – 14:09 WIB
Berkas Gibran Jadi Bahasan Forum 404 Movement, Ini Aspirasi yang Disampaikan - JPNN.com Jatim
404 Movement menggelar forum Urun Rembuk menyoal berkas Gibran dan mendorong transparansi persyaratan pendidikan serta kepastian hukum. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gerakan independen 404 Movement menggelar forum diskusi publik bertajuk Urun Rembuk: Menyoal Berkas Gibran pada Minggu (4/10).

Forum tersebut menjadi ruang dialog untuk membahas berbagai aspek hukum, administrasi, ketatanegaraan, serta dinamika demokrasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Kegiatan yang digagas secara swakarsa oleh kelompok anak muda itu menghadirkan peserta dan narasumber dari berbagai latar belakang, mulai praktisi hukum, akademisi, aktivis mahasiswa, hingga pegiat ruang digital.

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Diskusi membahas informasi, dokumen, keterangan, serta berbagai pandangan terkait persoalan persyaratan pendidikan dalam proses pencalonan Wakil Presiden pada Pemilu 2024.

Peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan, pertanyaan, maupun kritik dengan tetap mengedepankan fakta, dasar argumentasi, proses hukum, serta penghormatan terhadap perbedaan pendapat.

Forum juga menekankan pentingnya membedakan antara fakta yang telah terverifikasi, pendapat atau analisis, dan informasi yang masih memerlukan pembuktian.

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Salah satu narasumber, Demas Brian Wicaksono, dosen sekaligus ahli hukum tata negara Universitas 17 Agustus Surabaya, turut menyampaikan pandangannya terkait persoalan konstitusi yang dibahas dalam forum.

"Kalau ingin mengawali sebagai pemimpin jangan memulai dengan kebohongan," ujar Demas, Minggu (4/10).

404 Movement menggelar forum Urun Rembuk menyoal berkas Gibran dan mendorong transparansi persyaratan pendidikan serta kepastian hukum.
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TAGS   404 movement berkas Gibran forum berkas Gibran Gibran Rakabuming Raka persyaratan pendidikan cawapres

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