Polisi Dalami Laporan Pria yang Ngaku Bertemu Allah dan Dicium Nabi

jatim.jpnn.com, JEMBER - Polres Jember akan berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jember untuk mendalami laporan dugaan penistaan agama yang dilaporkan warga.

Koordinasi tersebut dilakukan penyidik untuk memahami konteks pernyataan dalam konten media sosial yang menjadi persoalan dalam laporan.

Kanit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Satreskrim Polres Jember Ipda Harry Sasono mengatakan, koordinasi dengan MUI diperlukan karena perkara yang ditangani berkaitan dengan dugaan penistaan agama.

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"Mengingat kaitannya dengan dugaan penistaan agama, tentunya penyidik akan selalu berkoordinasi dengan pihak MUI Jember untuk mendalami modus yang dilakukan oleh terlapor," kata Harry, Minggu (4/10).

Menurut dia, laporan terhadap seorang yang disebut kiai berinisial AA asal Jember tersebut telah ditindaklanjuti. Penyidik masih melakukan pendalaman dengan memeriksa sejumlah saksi, termasuk saksi pelapor.

"Kami telah memeriksa beberapa saksi, termasuk saksi pelapor dan dalam waktu dekat kami juga akan memeriksa saksi terlapor. Kami terus melakukan pendalaman dalam kasus itu," tuturnya.

Polres Jember juga berkoordinasi dengan Polsek Sumberbaru untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan maupun aksi main hakim sendiri.

Langkah tersebut dilakukan karena terlapor berdomisili di Kecamatan Sumberbaru.