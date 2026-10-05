Jasad Pria Ditemukan Mengapung di Teluk Popoh, Diduga Sudah 4 Hari di Air

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Sesosok jasad pria ditemukan mengapung di perairan Teluk Popoh, Kabupaten Tulungagung, Sabtu (3/10) sore. Petugas gabungan Polairud dan TNI AL kemudian mengevakuasi jasad tersebut ke dermaga Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Popoh.

Koordinator Pos Keamanan Laut Terpadu (Kamladu) Popoh Aiptu Maryanto mengatakan, jasad pertama kali ditemukan seorang nelayan yang sedang mencari ikan sekitar pukul 17.00 WIB.

"Awalnya nelayan melihat benda menyerupai tubuh manusia mengapung di permukaan air," kata Maryanto, Minggu (4/10).

Setelah memastikan benda tersebut merupakan jasad manusia, nelayan melaporkan temuan itu kepada petugas.

Polairud bersama TNI AL kemudian bergerak menuju lokasi untuk melakukan evakuasi.

Jasad ditemukan sekitar tiga mil dari Pelabuhan Perikanan Popoh. Petugas berhasil membawanya ke dermaga TPI Popoh sekitar pukul 19.30 WIB.

"Saat ditemukan, kondisi jasad korban sudah mulai rusak, diperkirakan sudah tiga sampai empat hari di air," ujarnya.

Setelah dievakuasi, jasad dibawa ke Instalasi Kedokteran Forensik (IKF) RSUD dr. Iskak Tulungagung untuk menjalani pemeriksaan.