404 ASN Pemkot Malang Pensiun, PPPK Dipetakan untuk Isi Kekosongan

jatim.jpnn.com, MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memetakan kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia (SDM) di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Malang Subkhan mengatakan, kekurangan pegawai di lingkungan Pemkot Malang salah satunya terjadi karena adanya aparatur yang memasuki masa pensiun atau purna tugas.

Karena itu, pemetaan kompetensi PPPK dilakukan untuk melihat kesesuaian kemampuan pegawai dengan kebutuhan di masing-masing SKPD.

"Upaya kami untuk mengatasi kekurangan pegawai akibat pensiun atau purna tugas, memanfaatkan pemetaan dengan melihat pada kompetensi PPPK apakah sesuai dengan kebutuhan di masing-masing SKPD," kata Subkhan, Minggu (4/10).

Berdasarkan data BKPSDM Kota Malang, jumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Malang hingga 2026 mencapai 9.673 orang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.613 orang berstatus pegawai negeri sipil (PNS), sedangkan 5.060 orang merupakan PPPK.

Pada 2026, terdapat 404 PNS maupun PPPK yang memasuki masa purna tugas. Jumlah tersebut diperkirakan kembali mencapai 347 pegawai pada 2027.

Selain memetakan kompetensi, Pemkot Malang melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja (Anjab ABK).