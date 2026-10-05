Cuaca Malang 5 Oktober 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (5/10) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Siang dan sore cerah di seluruh kawasan.

Sorenya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Malamnya berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi sampai sore cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan.

Malamnya cerah hingga berangin di seluruh kawasan.