Cuaca Surabaya 5 Oktober 2026, Seharian Cerah-Berawan, Siang Bakal Panas Menyengat
Senin, 05 Oktober 2026 – 09:04 WIB
jatim.jpnn.com, CUACA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Senin (5/10).
Paginya cerah cerah hingga berawan di seluruh kawasan.
Siangnya cuaca di seluruh kawasan curah.
Sorenya cerah dan berangin di seluruh kawasan.
Malamnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 28-36 derajat celsius.
Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 13-19 kilometer per jam.
Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan cerah selama seharian.
Ramalan cuaca Surabaya hari ini, pagi sampai malam bakal cerah di seluruh kawasan.
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