EJIF 2026 Catat Komitmen Investasi Rp2,4 Triliun, Ada 28 Proyek Senilai Rp73,7 Triliun

jatim.jpnn.com, SURABAYA - East Java Investment Forum (EJIF) 2026 menghasilkan 12 komitmen investasi dengan nilai mencapai Rp2,4 triliun untuk Jawa Timur.

Forum investasi yang digelar Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi sekaligus mendorong akselerasi investasi di berbagai sektor.

EJIF 2026 mengusung tema Empowering East Java as Indonesia’s New Growth Engine through Strategic and Sustainable Investment.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Ibrahim mengatakan, kondisi perekonomian Jawa Timur yang solid dan inflasi yang terkendali menjadi fondasi penting untuk melanjutkan pertumbuhan investasi.

Dukungan infrastruktur, kebijakan daerah yang kondusif, serta besarnya basis pasar dan industri turut memperkuat posisi Jawa Timur sebagai salah satu wilayah strategis pengembangan investasi.

“Momentum investasi Jawa Timur perlu terus didukung melalui sinergi dan kolaborasi. Investasi tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, namun berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan,” ujar Ibrahim saat memberikan sambutan pada EJIF 2026 di Surabaya, Jumat (2/10).

Menurut dia, investasi yang kuat perlu didukung keberlanjutan fiskal, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran. Ketiga aspek tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut mengatakan Pemprov Jatim bersama pemerintah kabupaten/kota terus memperkuat dukungan terhadap investasi.