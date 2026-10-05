Untag Surabaya Punya 35 Prodi, Lebih dari Separuh Sudah Raih Akreditasi Unggul

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya terus memperkuat perannya sebagai perguruan tinggi swasta yang mengembangkan pendidikan berkualitas dan berdaya saing dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kebangsaan.

Rektor Untag Surabaya Dr. Harjo Seputro mengatakan peningkatan kualitas pendidikan menjadi bagian penting dalam perjalanan Kampus Merah Putih yang berdiri sejak 17 Agustus 1958.

Saat ini, Untag Surabaya memiliki sembilan fakultas dan 35 program studi. Lebih dari 50 persen program studi di kampus tersebut telah meraih akreditasi Unggul.

"Untag Surabaya terus berupaya menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing, tanpa meninggalkan nilai-nilai kebangsaan yang menjadi identitas Kampus Merah Putih," kata Harjo, Sabtu (3/10) malam.

Komitmen tersebut juga tercermin dari sejumlah pengakuan yang diperoleh Untag Surabaya di tingkat nasional dan internasional.

Untag Surabaya tercatat dalam Top 250 QS South-Eastern Accredited Asia University Ranking 2025. Sejumlah program studi juga memperoleh sertifikasi AUN-QA (ASEAN University Network-Quality Assurance).

Sertifikasi tersebut menjadi bagian dari upaya Untag Surabaya menerapkan standar pendidikan yang diakui di kawasan ASEAN.

Dari sisi mahasiswa, capaian prestasi juga terus bertambah. Sepanjang periode 2025-2026, mahasiswa Untag Surabaya mencatat lebih dari 800 prestasi di bidang akademik dan nonakademik.