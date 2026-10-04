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Tak Hanya Prestasi, Ini Capaian Untag Surabaya dari Kampus hingga Misi Internasional

Minggu, 04 Oktober 2026 – 16:10 WIB
Tak Hanya Prestasi, Ini Capaian Untag Surabaya dari Kampus hingga Misi Internasional - JPNN.com Jatim
Untag Surabaya Dr Harjo Seputro. Foto: Humas Untag Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya mencatat berbagai capaian sepanjang Januari hingga September 2026.

Capaian tersebut tidak hanya datang dari prestasi mahasiswa dan dosen, tetapi juga melalui berbagai kontribusi civitas akademika kepada masyarakat hingga kegiatan berskala internasional.

Rektor Untag Surabaya Dr Harjo Seputro mengatakan seluruh capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama civitas akademika.

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"Sepanjang Januari hingga September 2026, kami mencatat berbagai capaian yang merupakan hasil kerja bersama seluruh civitas academica Untag Surabaya," kata Harjo, Sabtu (3/10) malam.

Memasuki tahun akademik baru, Untag Surabaya menerima 3.160 mahasiswa baru melalui Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).

Pada periode yang sama, sebanyak 3.428 mahasiswa menyelesaikan pendidikan dan mengikuti wisuda. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.470 mahasiswa mengikuti wisuda pada Februari, sedangkan 1.958 mahasiswa diwisuda pada Agustus 2026.

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Dari sisi prestasi, mahasiswa Untag Surabaya menorehkan capaian di berbagai bidang, baik akademik maupun nonakademik. Di bidang nonakademik, salah satu mahasiswa meraih gelar Winner Putri Duta Indonesia Juara Batch III 2026.

UKM Jiu-Jitsu juga membawa pulang 12 medali dari PBJI Jakarta Open 2026. Sementara UKM PSHT meraih 18 medali pada Jakarta National Championship 4 Tahun 2026 dan 13 medali pada Bogor Championship 2 Tahun 2026.

Untag Surabaya mencatat 3.160 mahasiswa baru dan 3.428 wisudawan hingga September 2026, disertai prestasi nasional, internasional, dan kontribusi sosial.
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TAGS   untag surabaya capaian untag surabaya prestasi internasional berita pendidikan

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