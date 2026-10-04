400 Cyclist Taklukkan Nggravel Glenmore 2026, Karakternya Disebut Mirip Unbound Gravel

jatim.jpnn.com, BANYUWANGI - Sekitar 400 cyclist dari puluhan komunitas, sembilan provinsi, dan lima negara ambil bagian dalam Nggravel Glenmore 2026 yang resmi digelar pada Minggu (4/10). Para peserta dilepas dari Hall Center Industri Gula Glenmore (IGG) untuk mengelilingi kawasan gravel Glenmore, Banyuwangi.

Nggravel Glenmore menjadi event gravel terbaru yang digelar Mainsepeda setelah sebelumnya menggelar Nggravel Blitar. Namun, karakter rute di Glenmore dinilai jauh berbeda. Lintasannya disebut mengingatkan pada Unbound Gravel di Kansas, Amerika Serikat, yang merupakan salah satu ajang gravel paling bergengsi di dunia.

Founder Mainsepeda Azrul Ananda menyebut Nggravel Glenmore sebagai event gravel yang benar-benar menghadirkan karakter gravel.

”Orang Indonesia akan mengenal apa itu gravel sebenarnya ya di Glenmore ini. Bukan jalan off-road yang dimodifikasi. Bukan jalur MTB yang dijadikan jalur balapan gravel,” kata Azrul.

”Kalau lahirnya gravel, dulu pengalaman saya di luar negeri, itu bukan berarti harus single track dan lain-lain, tetapi jalan-jalan off-road yang bukan aspal, yang lebar-lebar, yang kami bisa main speed. Dan itu sejauh ini saya hanya menemukan di Glenmore, di Banyuwangi,” imbuh dia.

Seluruh peserta yang ambil bagian di Glenmore juga bisa dibilang sebagai debutan. Mereka untuk kali pertama menikmati sensasi melibas kawasan gravel Banyuwangi yang dikenal dengan julukan The Sunrise of Java.

Karakter lintasan yang mengusung konsep speed gravel memungkinkan para cyclist memacu sepeda dengan kecepatan tinggi. Antusiasme peserta bahkan melampaui perkiraan penyelenggara. Jumlah pendaftar membeludak karena penasaran dengan karakter jalur yang disebut mirip dengan lintasan gravel di Kansas.

Selain bersepeda, banyak peserta juga memanfaatkan momentum tersebut untuk menikmati berbagai destinasi wisata di Banyuwangi.