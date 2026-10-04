SAFE n LOCK Sidoarjo Kantongi Komitmen Investasi Rp2,3 Triliun di EJIF 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Makmur Berkah Amanda Tbk mencatatkan komitmen investasi senilai Rp2,3 triliun dalam gelaran East Java Investment Forum (EJIF) 2026.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara SAFE 'n' LOCK Industrial Park Sidoarjo dan Halal Industrial Park Sidoarjo (HIPS) dengan sejumlah investor dari dalam maupun luar negeri.

Enam investor menyatakan komitmen investasi melalui kerja sama tersebut. Mereka ialah PT CJ Logistics Service Indonesia, PT East Java New Energy, PT Importa Jaya Abadi, RUM Seafood, PT Gochem Globalindo, serta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sidoarjo.

Direktur Utama PT Makmur Berkah Amanda Tbk Adi Saputra Tedja Surya mengatakan, komitmen investasi tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan investor terhadap potensi kawasan yang dikembangkan perseroan.

“Komitmen investasi senilai Rp2,3 triliun ini merupakan bukti nyata antusiasme para investor menyambut KEK di kawasan kami. Kesiapan ekosistem di Halal Industrial Park Sidoarjo juga siap mendukung penuh pemenuhan mandatory halal serta mewujudkan ambisi Jawa Timur sebagai pusat industri halal nasional,” ujar Adi dalam keterangan tertulis, Minggu (4/10).

Tingginya minat investor disebut didorong oleh rencana pengembangan status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), penerapan regulasi mandatory halal, serta upaya memperkuat Jawa Timur sebagai pusat industri halal nasional.

Dukungan terhadap penguatan investasi di Jawa Timur juga disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak saat membuka EJIF 2026. Dia berharap berbagai komitmen investasi yang telah disepakati dapat ditindaklanjuti menjadi realisasi investasi sehingga memberikan dampak terhadap perekonomian daerah.

“Kami berharap komitmen tersebut dapat ditindaklanjuti menjadi realisasi investasi yang memperkuat struktur ekonomi daerah. Pengembangan investasi perlu didukung ekosistem yang kondusif agar mampu mendorong pertumbuhan industri dan memperluas manfaat ekonomi,” ujar Emil.