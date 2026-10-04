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Cuaca Malang 4 Oktober 2026, Siang dan Sore Kawasan Berikut Berpotensi Gerimis

Minggu, 04 Oktober 2026 – 10:05 WIB
Cuaca Malang 4 Oktober 2026, Siang dan Sore Kawasan Berikut Berpotensi Gerimis - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Minggu (4/10) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang cuaca di seluruh kawasan cerah berawan dan berawan.

Sorenya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan. 

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Malamnya cerah dan berangin di seluruh kawasan. 

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan. 

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Siang dan hujan ringan atau gerimis mengguyur Dau, Jabung, Poncokusumo, dan Wagir. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya cerah hingga berangin di seluruh kawasan. 

Ramalan cuaca Malang hari ini, pagi sampai malam diramalkan cerah hingga berangin.
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