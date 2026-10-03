realme 16 Pro Harry Potter Edition Hadir di Surabaya, Cuma 600 Unit di Indonesia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Realme menghadirkan realme 16 Pro Harry Potter Edition bagi para penggemar di Surabaya.

Smartphone edisi khusus tersebut merupakan hasil kolaborasi realme bersama Warner Bros. Discovery Global Consumer Products. Kolaborasi itu melanjutkan kerja sama sebelumnya melalui realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition.

Public Relations Lead realme Indonesia Krisva Angnieszca mengatakan realme 16 Pro Harry Potter Edition tidak membawa perubahan pada spesifikasi utama dibandingkan realme 16 Pro yang telah lebih dulu diluncurkan.

Menurut dia, nilai lebih edisi Harry Potter terletak pada pengalaman yang ditawarkan kepada pengguna.

"Untuk speknya tidak ada yang berubah. Yang kami berikan untuk value lebihnya dari seri Harry Potter ini lebih ke experience-nya," kata Krisva di Surabaya.

Dia menjelaskan realme melakukan kustomisasi mulai dari kemasan hingga tampilan antarmuka (UI) pada perangkat. Hal itu dilakukan agar pengguna, khususnya penggemar Harry Potter, dapat merasakan pengalaman yang lebih menyeluruh sejak membuka kemasan hingga menggunakan smartphone.

"Kami benar-benar bikin mulai dari packaging sampai di dalamnya UI-nya custom semua supaya benar-benar bisa merasakan feel Harry Potter-nya," ujarnya.

realme 16 Pro Harry Potter Edition juga menghadirkan Quadra Light-Sensing Color-changing Technology melalui Hogwarts Crest Glow Wonder.