Honda Modif Contest 2026 Surabaya: 155 Motor Adu Kreativitas, Jawara Bidik Final Battle

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Kreativitas modifikator Jawa Timur mendapat panggung melalui Honda Modif Contest (HMC) 2026 East Java Series yang digelar PT Astra Honda Motor (AHM) bersama PT Mitra Pinasthika Mulia (MPM Honda Jatim).

Berlangsung di Parkir Timur Plaza Surabaya, Sabtu (3/10), ajang tersebut diikuti 155 motor modifikasi dari berbagai gaya dan karakter.

Mengusung tema #Ridecreation dengan konsep Modification, Entertainment, dan Collaboration, HMC 2026 menjadi wadah bagi para modifikator untuk menuangkan kreativitas sekaligus mempertemukan komunitas dan berbagai elemen kreatif anak muda.

Marketing Communication & Development Division Head MPM Honda Jatim Suhari mengatakan, antusiasme modifikator Jawa Timur pada HMC tahun ini cukup tinggi.

Hal itu terlihat dari beragam karya yang ditampilkan dalam kompetisi tersebut.

“Antusiasme para modifikator Jawa Timur pada HMC tahun ini sangat positif, terlihat dari beragam karya dan kreativitas yang ditampilkan. Tahun lalu, perwakilan MPM Honda Jatim juga berhasil membawa sejumlah gelar di tingkat nasional. Kami berharap pencapaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi para modifikator Jatim untuk terus berkarya dan membawa kreativitasnya ke tingkat nasional,” ujar Suhari.

Selain kompetisi modifikasi, HMC 2026 East Java Series juga menghadirkan sejumlah kegiatan pendukung. Di antaranya sales exhibition, booth part dan aksesori sepeda motor, serta Techno Zone yang menampilkan teknologi terbaru Honda.

Pengunjung juga mendapat kesempatan mencoba sejumlah model skutik Honda melalui area test ride, seperti Honda Scoopy, Honda Stylo160, dan Honda Vario 125.