EJIF 2026: SIER Kantongi LoI dari Dua Perusahaan, Emil Dardak Bicara Investasi Jatim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) memperkuat komitmennya mendorong pertumbuhan investasi di kawasan industri.

Dalam gelaran East Java Investment Forum (EJIF) 2026 di Grand City Convex Surabaya, SIER menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan dua perusahaan, yakni PT Freyabadi Indotama dan PT Filtrona Manufacturing Indonesia.

Penandatanganan LoI dilakukan di sela pelaksanaan EJIF 2026 yang berlangsung pada 1–2 Oktober 2026.

Dari SIER, penandatanganan dilakukan Plt Kepala Divisi Pemasaran Dedi Apriyanto. PT Filtrona Manufacturing Indonesia diwakili Site General Manager Pupung Wahyu Purnaman, sedangkan PT Freyabadi Indotama diwakili Manufacturing Manager Yaroh.

PT Freyabadi Indotama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang cokelat. Sementara PT Filtrona Manufacturing Indonesia bergerak di bidang filter rokok. Penandatanganan LoI tersebut menjadi langkah awal bagi SIER bersama kedua perusahaan untuk menjajaki dan mengembangkan kerja sama lebih lanjut.

Pada seremoni pembukaan EJIF 2026, Jumat (2/10), juga digelar sesi foto bersama dengan menunjukkan dokumen LoI yang telah ditandatangani.

Sesi tersebut diikuti Direktur Utama PT SIER Alif Abadi bersama perwakilan kedua perusahaan, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Ibrahim, serta Plt Kepala OJK Jawa Timur Horas V.M. Tarihoran.

Turut hadir Direktur Keuangan, Administrasi dan Manajemen Risiko PT SIER Rizka Syafittri Siregar, Direktur Kelembagaan PT SIER Ahmad Fahrudin, serta Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT SIER Yogi Widi Kurniawan.