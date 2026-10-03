Bukan Sekadar Pemandangan, Sorong Selatan Diperkenalkan sebagai Rumah bagi Masyarakat Adat

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Aroma sagu dan papeda menguar di tengah rimbun pepohonan Hutan Kota by Plataran, Jakarta, Rabu (1/10).

Dua mama dari Sorong Selatan, Lidia Sawor dan Orpa Sawen, mengaduk sagu hingga berubah menjadi papeda yang bening dan kenyal. Para tamu mengelilingi mereka. Sebagian mengabadikan proses tersebut dengan ponsel, sementara lainnya bertanya mengenai asal sagu yang digunakan.

Bagi masyarakat di wilayah Kepala Burung Papua, papeda merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, sore itu, makanan tradisional tersebut menjadi pintu bagi masyarakat Jakarta untuk mengenal Sorong Selatan, wilayah yang selama ini belum banyak dikenal.

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Momen tersebut menjadi bagian dari pembukaan 'Jelajah Kemolekan Sorong Selatan: Ekowisata, Kebudayaan, dan Gastronomi Kepala Burung Papua'.

Program tersebut merupakan kolaborasi Konservasi Indonesia (KI), National Geographic Indonesia, dan Legenda Khatulistiwa yang mengangkat potensi tiga kampung di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, yakni Klaogin, Konda, dan Bariat.

Ketiga kampung tersebut tengah merintis ekowisata berbasis masyarakat. Pembukaan kegiatan turut dihadiri Kepala Bidang Promosi dan Kemitraan, Asisten Deputi Event Daerah Kementerian Pariwisata Republik Indonesia Eni Komiarti.

Rangkaian kegiatan diisi pameran foto, dialog bersama pemerintah, lembaga konservasi, dan kepala kampung, pertunjukan tari, hingga demonstrasi memasak pangan lokal.

Sorong Selatan memiliki bentang hutan rawa gambut tropis yang menjadi habitat beragam flora dan fauna.