Arema FC Gunakan Jeda Liga untuk Benahi Penguasaan Bola, Dua Sistem Dicoba

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC memanfaatkan jeda kompetisi BRI Super League 2026/27 untuk memperkuat organisasi permainan. Salah satu fokus utama Singo Edan dalam latihan terbaru adalah meningkatkan kekompakan tim sekaligus kemampuan pemain menjalankan sistem permainan dengan lebih baik.

Asisten Pelatih Arema FC Andre Caldas mengatakan tim menggunakan sekitar 70 persen area lapangan dalam sesi latihan.

“Kami fokus memantapkan kekompakan tim serta menerapkan sistem permainan yang akan kami gunakan, baik saat bertahan maupun menyerang. Kami juga sangat menekankan aspek penguasaan bola,” ujar asisten pelatih asal Brasil itu.

Penguasaan bola menjadi salah satu perhatian Arema FC setelah menjalani pertandingan pada pekan sebelumnya.

Andre menyebut aspek tersebut juga telah dibahas bersama pelatih kepala Arema FC Marcos Santos yang saat ini berada di Brasil.

“Jadi, itulah fokus latihan kami yakni meningkatkan kekompakan, pertahanan, dan penguasaan bola saat kami memegang bola,” kata mantan asisten pelatih Nautico tersebut.

Dalam sesi latihan, Arema FC juga tidak terpaku pada satu pola permainan. Tim pelatih mencoba dua sistem secara bergantian.

Pendekatan tersebut dilakukan agar para pemain terbiasa menjalankan instruksi dalam situasi permainan yang berbeda.