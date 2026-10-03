Jip Wisata Bromo Diuji, Dishub Probolinggo Temukan Kendaraan Belum Laik Jalan

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Probolinggo menemukan sejumlah jip wisata di kawasan Gunung Bromo yang belum memenuhi persyaratan laik jalan.

Temuan tersebut diperoleh setelah Dishub Probolinggo melakukan uji laik jalan terhadap jip wisata selama empat hari, sejak 28 September hingga 1 Oktober.

Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Probolinggo Sukito mengatakan masih terdapat sejumlah kendaraan yang belum dapat dikategorikan laik jalan.

"Dari pemeriksaan tersebut, petugas masih menemukan sejumlah jip yang belum dikategorikan laik jalan," kata Sukito dalam keterangannya di Probolinggo, Jumat.

Menurut Sukito, petugas menemukan kendaraan yang masih menggunakan sistem penggerak 4x2.

Selain itu, terdapat jip yang menggunakan ban dengan ukuran terlalu lebar sehingga berpotensi memakan badan jalan.

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“Kami ketahui bersama bahwa jalan menuju ke kawasan Bromo itu kurang lebar, sehingga kami mengarahkan, terutama ban yang keluar dari bodi dan lain-lain,” tuturnya.

Atas temuan tersebut, petugas memberikan rekomendasi kepada pemilik kendaraan agar mengembalikan spesifikasi jip sesuai standar pabrik.