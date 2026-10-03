Main 10 Pemain, Persipura Comeback 3-1, Regi Yonathan Beber Strateginya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persipura Jayapura Regi A Yonathan mengungkap strategi yang mengantarkan timnya meraih kemenangan 3-1 atas De Red FC pada pekan keempat Grup Timur Pegadaian Championship 2026/2027.

Regi mengatakan strategi low block defense atau bertahan dengan blok rendah menjadi salah satu kunci Persipura setelah harus bermain dengan 10 pemain.

Persipura kehilangan satu pemain setelah Lazarus Sinim mendapat kartu merah melalui tinjauan VAR pada menit ke-33. Kondisi tersebut membuat Regi melakukan perubahan strategi pada babak kedua.

“Babak kedua saya sedikit mengubah untuk kita bermain low block defense karena kekurangan jumlah pemain, tentunya kami harus lebih bijaksana bagaimana saat bermain,” kata Regi saat konferensi pers seusai pertandingan di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (2/10) malam.

Dengan strategi tersebut, Persipura lebih banyak menjaga area pertahanan sambil menunggu momentum untuk melancarkan serangan balik.

Regi juga menempatkan Kelly Sroyer di sisi sayap. Pemain tersebut disiapkan untuk mengantisipasi serangan De Red FC sekaligus menjadi sasaran ketika Persipura membangun serangan balik.

Gunansar Mandowen juga disiapkan sebagai opsi untuk menjalankan peran serupa. Strategi tersebut terbukti efektif. Persipura yang sempat tertinggal 0-1 melalui gol Supriadi pada menit ke-47 mampu membalikkan keadaan.

Kelly Sroyer menyamakan kedudukan pada menit ke-56. Tiga menit berselang, Febrianto Uopmabin membawa Persipura berbalik unggul.