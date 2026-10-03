Main 10 Pemain, Persipura Jayapura Comeback dan Menang 3-1 atas De Red FC

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persipura Jayapura menunjukkan mentalitas kuat setelah bermain dengan 10 pemain dan berhasil mengalahkan tuan rumah De Red FC dengan skor 3-1.

Pertandingan pekan keempat Grup Timur Pegadaian Championship 2026/2027 itu berlangsung di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Jawa Timur, Jumat malam.

Persipura sempat tertinggal lebih dulu setelah Supriadi membawa De Red FC unggul pada menit ke-47.

Namun, Mutiara Hitam mampu bangkit dan mencetak tiga gol melalui Kelly Sroyer pada menit ke-56, Febrianto Uopmabin menit ke-59, serta gol bunuh diri kapten De Red FC El Burji pada menit ke-64.

Persipura bahkan harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-33.

Insiden bermula ketika Dimas Galih bertabrakan dengan Lazarus Sinim saat berebut bola di depan gawang.

Wasit awalnya memberikan kartu kuning kepada Lazarus. Namun, setelah meninjau tayangan VAR, keputusan tersebut diubah menjadi kartu merah.

Persipura pun harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain.