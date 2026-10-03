Cuaca Malang 3 Oktober 2026, Siang Kawasan Berikut Berpotensi Gerimis

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Sabtu (3/10) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Siangnya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Sorenya cerah di seluruh kawasan.

Malamnya cerah hingga berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur Kasembon, Ngantang, dan Pujon. Kawasan lainnya curah dan cerah berawan.