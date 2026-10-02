HBN 2026 Ditandai Susur Sungai Kalimas dengan Perahu Bermotif Batik Tulungagung

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Hari Batik Nasional (HBN) diperingati dengan tema ‘Batik Berlayar’ di Sungai Kalimas Surabaya, Jumat (2/10). Hal itu menggambarkan harapan warisan budaya itu bisa mengarungi dunia.

Berdasarkan pantauan, tampak sejumlah perahu menyusuri sungai dari Taman Prestasi menuju Monumen Kapal Selam. Terlihat transportasi air itu berhias batik di sekelilingnya.

Selain itu, ada sejumlah perempuan dengan mengenakan pakaian batik tengah menaiki perahu itu. Mereka menepi untuk mendatangi panggung utama di Monumen Kapal Selam.

Ketua HBN 2026 Wiirasno mengatakan baru kali ini menggelar acara tersebut di Surabaya. Pihaknya biasanya mengadakannya gelaran itu di Jakarta atau Solo.

“Filosofinya adalah batik sendiri akan kami bawa berlayar mengarungi samudra. Sungai Kalimas ini sangat memenuhi syarat untuk menggambarkan itu,” kata Wirasno di Monumen Kapal Selam.

Wirasno menyebut total ada 10 perahu yang membawa tamu VIP untuk menyusuri Sungai Kalimas. Seluruhnya dihiasi menggunakan ornamen batik bercorak Tulungagung.

“Ornamen batiknya kami ambil dari motif Tulungagung. Karena batik Tulungagung sampai sekarang itu masih melestarikan motif klasik, tidak tersentuh kontemporer,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengaku senang ketika Hari Batik Nasional digelar di Surabaya, terutama momen susur Sungai Kalimas.