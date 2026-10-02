Penemu FSN Hadir di Surabaya, 50 Praktisi Kesehatan Ikuti Workshop Internasional

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sekitar 50 praktisi kesehatan dari berbagai bidang mengikuti Workshop Fu Subcutaneous Needling (FSN) Internasional di PrimeBiz Hotel Surabaya, 1–2 Oktober 2026.

Kegiatan tersebut menghadirkan langsung Prof Fu Zhonghua, penemu metode Fu Subcutaneous Needling bersama dua pakar FSN dari Tiongkok Prof Yu Yanfang dan Dr Chen Bicheng.

Para peserta berasal dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari praktisi dan dokter akupunktur, kinesiology, hingga dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi.

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Selama dua hari, peserta mendapatkan materi teori, demonstrasi klinis, serta praktik langsung teknik FSN dalam kelompok kecil.

Kehadiran tim pengajar dari Tiongkok menjadi kesempatan bagi praktisi FSN di Indonesia untuk mendapatkan pembelajaran secara langsung dari pengembang dan pengajar metode tersebut.

Pada hari pertama, workshop difokuskan pada pemahaman konsep dasar dan aplikasi klinis FSN. Materi yang diberikan meliputi anatomi dan karakteristik jaringan subcutaneous, prinsip dasar FSN, serta pengenalan instrumen dan teknik penusukan.

Sesi kemudian dilanjutkan dengan demonstrasi klinis secara langsung. Tiga kasus menjadi bagian dari demonstrasi, yakni cervical spondylosis, HNP lumbal, dan osteoarthritis genu.

Dalam demonstrasi tersebut, intensitas nyeri pada ketiga pasien dilaporkan mengalami penurunan. Berdasarkan pengukuran nyeri yang digunakan selama sesi, skala nyeri dilaporkan turun dari 10 menjadi sekitar 0–3 setelah intervensi.