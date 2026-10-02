Toko Miras di Barata Jaya Disegel karena Tak Berizin, Satpol PP Ingatkan Ancaman Pidana

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemkot Surabaya melalui Satpol PP bersama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopumdag) menyegel toko minuman keras (miras) DrinkinQ di kawasan Barata Jaya, Jumat (2/10).

Penyegelan dilakukan karena toko yang berada di bawah pengelolaan PT Sembilan Enam Perkasa Indonesia tersebut tidak mengantongi izin resmi penjualan minuman beralkohol.

Plt Kepala Satpol PP Surabaya Irna Pawanti membenarkan penindakan terhadap operasional toko tersebut.

"Benar, telah kami lakukan penyegelan bersama dinas terkait karena toko tersebut tidak mengantongi izin," kata Irna.

Penindakan tersebut didasarkan pada Pasal 69 ayat (9) dan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian serta Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 116 Tahun 2023 sebagai petunjuk pelaksanaannya.

Irna mengatakan penyegelan dilakukan berdasarkan dua dokumen resmi Pemkot Surabaya.

Pertama, Surat Keputusan Kepala Dinkopumdag Kota Surabaya Nomor 500.2.1/8106/436.7.14/2026 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Penghentian Sementara Kegiatan kepada PT Sembilan Enam Perkasa Indonesia (DrinkinQ).

Kedua, Surat Perintah Kepala Satpol PP Kota Surabaya Nomor 800/12496/436.7.16/2026 tertanggal 2 Oktober 2026.