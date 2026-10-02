Jatim Juara Umum OPSI 2026, Borong 9 Medali dan Pertahankan Gelar Keenam Kalinya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelajar Jawa Timur kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kontingen Jatim berhasil menjadi juara umum Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) 2026 dengan mengoleksi total sembilan medali.

Capaian tersebut sekaligus mempertahankan gelar juara umum Jatim untuk keenam kalinya sejak OPSI 2021.

Sembilan medali yang diraih terdiri atas tiga medali perak dari jenjang SMA/MA dan satu penghargaan khusus. Sementara itu, jenjang SMP/MTs menyumbangkan enam medali yang terdiri atas dua medali emas dan empat medali perunggu.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Aries Agung Paewai mengapresiasi konsistensi pelajar Jatim dalam ajang penelitian tingkat nasional tersebut. Menurut Aries, capaian tersebut tidak terlepas dari pembinaan dan persiapan intensif yang dilakukan sebelum kompetisi melalui training center (TC).

"Kami matangkan persiapan selama dua hari. Penelitian mereka sudah dilakukan bersama guru pendamping. Kami tinggal matangkan dari sisi presentasi dan mental siswa. Bagaimana menyuguhkan hasil penelitian mereka tanpa terganggu secara psikologisnya. Jadi, mereka bisa tampil presentasi membawa hasil yang positif," ujar Aries, Kamis (1/10).

Dalam pelaksanaan TC, Dindik Jatim juga menghadirkan sejumlah expert yang berpengalaman dan kerap terlibat dalam kompetisi OPSI tingkat nasional.

Langkah tersebut dilakukan untuk membantu siswa dan pembimbing membaca peta kompetisi, memahami tahapan final, sekaligus menyiapkan strategi menghadapi peserta dari berbagai daerah.

"Alhamdulillah di OPSI kemarin kita diwakili 22 tim, yang terdiri dari sembilan tim dari jenjang SMA sederajat dan 13 dari jenjang SMP sederajat. Dari hasil itu kita berhasil membawa total sembilan medali," katanya.