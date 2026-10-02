Mobil Tertemper KA Tawang Alun di Lumajang, Begini Kronologinya

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Mobil tertemper KA 294 Tawang Alun relasi Ketapang-Malang di perlintasan sebidang tidak terjaga di Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Jumat (2/10).

Insiden yang terjadi sekitar pukul 08.45 WIB di KM 147+464 tersebut tidak mengakibatkan korban jiwa maupun luka.

Manager Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember Cahyo Widiantoro mengatakan mobil tersebut diduga tidak berhenti dan memastikan kondisi jalur sebelum melintasi perlintasan.

"Insiden terjadi saat sebuah mobil hendak melintasi perlintasan. Berdasarkan laporan di lapangan, pengendara diduga tidak berhenti dan memastikan kondisi jalur sebelum melintas," kata Cahyo.

Menurut dia, masinis KA Tawang Alun telah memberikan semboyan 35 atau isyarat peringatan secara berulang. Namun, jarak antara kereta api dan mobil sudah terlalu dekat sehingga benturan tidak dapat dihindari.

Setelah kejadian, KA Tawang Alun berhenti di Stasiun Klakah untuk menjalani pemeriksaan lokomotif dan seluruh rangkaian bersama petugas Pengatur Perjalanan Kereta Api (PPKA) Stasiun Klakah.

"Hasil pemeriksaan menyatakan sarana dalam kondisi aman dan memenuhi syarat untuk melanjutkan perjalanan," ujarnya.

Cahyo memastikan insiden tersebut tidak menyebabkan keterlambatan maupun kerusakan pada sarana KA Tawang Alun. Perjalanan kereta api pun dapat dilanjutkan secara normal.