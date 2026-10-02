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Logo Muktamar XIX Pemuda Muhammadiyah Resmi Diluncurkan, Ini Makna Tugu dan Sembilan Api

Jumat, 02 Oktober 2026 – 15:36 WIB
Logo Muktamar XIX Pemuda Muhammadiyah Resmi Diluncurkan, Ini Makna Tugu dan Sembilan Api - JPNN.com Jatim
Logo Muktamar XIX Pemuda Muhammadiyah resmi diluncurkan di Jawa Timur. Muktamar dijadwalkan berlangsung 2–6 Februari 2027 di Surabaya. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Logo Muktamar XIX Pemuda Muhammadiyah resmi diluncurkan di Gedung PWM Jawa Timur, Kertomenanggal, Kamis (1/10). Peluncuran tersebut sekaligus menjadi penanda dimulainya rangkaian persiapan menuju muktamar yang akan digelar di Surabaya pada Februari 2027.

Peluncuran logo digelar bersamaan dengan Resepsi Milad ke-61 Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM).

Logo tersebut diluncurkan dan diresmikan langsung Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah yang juga Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Dzulfikar A. Tawalla.

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Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pengurus PP Pemuda Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, alumni Pemuda Muhammadiyah, pimpinan KOKAM, serta kader dari berbagai daerah.

Muktamar XIX Pemuda Muhammadiyah dijadwalkan berlangsung pada 25–29 Sya’ban 1448 Hijriah atau 2–6 Februari 2027 di Provinsi Jawa Timur, dengan Surabaya sebagai lokasi pelaksanaan.

Dzulfikar mengatakan peluncuran logo menjadi penanda dimulainya rangkaian gerak dan persiapan menuju permusyawaratan tertinggi Pemuda Muhammadiyah.

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“Logo Muktamar XIX ini bukan sekadar lambang visual, melainkan representasi gagasan, arah gerak, dan komitmen Pemuda Muhammadiyah dalam menjawab tantangan zaman,” ujar Dzulfikar, Jumat (2/10).

Menurut dia, momentum peluncuran logo yang dirangkai dengan Milad KOKAM juga menjadi penegasan terhadap peran KOKAM sebagai bagian dari ketahanan, pengabdian, dan kesiapsiagaan kader di tengah masyarakat.

Logo Muktamar XIX Pemuda Muhammadiyah resmi diluncurkan di Jawa Timur. Muktamar dijadwalkan berlangsung 2–6 Februari 2027 di Surabaya.
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TAGS   Muktamar Pemuda Muhammadiyah logo muktamar Pemuda Muhammadiyah PWM Jatim

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