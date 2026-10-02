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Indonesia Raih 9 Penghargaan di WorldSkills Shanghai 2026, Tiga dari Jawa Timur

Jumat, 02 Oktober 2026 – 14:09 WIB
Indonesia Raih 9 Penghargaan di WorldSkills Shanghai 2026, Tiga dari Jawa Timur - JPNN.com Jatim
Indonesia meraih sembilan penghargaan di WorldSkills Shanghai 2026, terdiri atas satu perak, dua perunggu, dan enam Medallion for Excellence. Tiga diraih wakil Jatim. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Indonesia membawa pulang sembilan penghargaan dari WorldSkills Competition (WSC) Shanghai 2026 yang berakhir pada Senin (28/9). Tiga penghargaan di antaranya disumbangkan kontingen Jawa Timur.

Indonesia meraih satu medali perak, dua medali perunggu, dan enam Medallion for Excellence dalam kompetisi keterampilan vokasi tingkat dunia tersebut.

Satu medali perak disumbangkan Edsel Parama Mustapa, alumni SMKS PGRI 3 Malang/Poltek Astra, pada bidang Software Applications Development.

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Adapun dua Medallion for Excellence diraih Reno Surya Permana dan Rouf Aufa Rifqi, alumni SMKN 1 Jenangan, pada bidang Mechatronics beregu.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai mengapresiasi perjuangan para kompetitor dan expert Indonesia, khususnya kontingen Jawa Timur.

“Alhamdulillah, perwakilan Jawa Timur dari tujuh orang perwakilan, tiga di antaranya membawa pulang medali, yakni satu Silver Medal dan dua Medallion for Excellence,” ujar Aries.

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Menurut Aries, capaian tersebut menjadi bagian penting dalam penguatan pendidikan vokasi di Jawa Timur dan Indonesia. WorldSkills Competition mempertemukan talenta muda dari berbagai negara untuk menguji kompetensi berdasarkan standar profesi dan industri internasional.

“WorldSkills ini adalah ajang kompetisi keterampilan vokasi tingkat dunia yang mempertemukan talenta-talenta muda terbaik dari berbagai negara untuk menunjukkan kemampuan sesuai standar profesi dan industri internasional,” katanya.

Indonesia meraih sembilan penghargaan di WorldSkills Shanghai 2026, terdiri atas satu perak, dua perunggu, dan enam Medallion for Excellence. Tiga diraih wakil
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TAGS   worldskils shanghai prestasi indonesia worldskils berita pendidikan Dinas pendidikan jatim

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